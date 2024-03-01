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بغداد..الاستخبارات تعتقل متهمين أحرقا دار مواطنة وهددا شقيقتها

بغداد..الاستخبارات تعتقل متهمين أحرقا دار مواطنة وهددا شقيقتها
بغداد..الاستخبارات تعتقل متهمين أحرقا دار مواطنة وهددا شقيقتها
2024-03-01 15:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ،اليوم الجمعة ، القبض على متهمين اثنين بحـرق دار مواطنة وتهديد شقيقتها بجانب الرصافة في العاصمة بغداد. وذكر بيان للوكالة ورد ” ايرث نيوز”، أن “مفارز وكالة مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية تمكنت بجهود استثنائية ومتابعة ميدانية من إلقاء القبض على المتهمين الذين قاموا بحـرق دار مواطنة وتهديد دار […]

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