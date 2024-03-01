وزير الدفاع يوجه بفتح تحقيق حول حادثة تفجير عبوة ناسفة في الطارمية

2024-03-01 16:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوجه وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، اليوم الجمعة، بفتح تحقيق حول حادثة تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش العراقي في الطارمية.وقال بيان لوزارة الدفاع تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، وصل إلى الطارمية قاطع الفرقة السادسة".وأضاف البيان، أن "الوزير أمر بفتح تحقيق حول حادثة تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش العراقي".