وزير الدفاع يوجه بفتح تحقيق حول حادثة تفجير عبوة ناسفة في الطارمية
2024-03-01 16:42:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
وجه وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، اليوم الجمعة، بفتح تحقيق حول حادثة تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش العراقي في الطارمية.
وقال بيان لوزارة الدفاع تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، وصل إلى الطارمية قاطع الفرقة السادسة".
وأضاف البيان، أن "الوزير أمر بفتح تحقيق حول حادثة تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش العراقي".
وجه وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، اليوم الجمعة، بفتح تحقيق حول حادثة تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش العراقي في الطارمية.
وقال بيان لوزارة الدفاع تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، وصل إلى الطارمية قاطع الفرقة السادسة".
وأضاف البيان، أن "الوزير أمر بفتح تحقيق حول حادثة تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش العراقي".