اعتقال احد المتهمين بجريمة "سوق مريدي" في الموصل

2024-03-01 16:42:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

وكالة الوزارة لشؤون الشرطة :

قيادة شرطة محافظة نينوى :

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شرطة نينوى تتمكن من القبض على احد المتهمين بجريمة قتل سوق مريدي





قوة مشتركة بأمرة مكتب معاون القائد لشؤون الشرطة وقسم شرطة الحدباء بالتعاون والتنسيق مع قسم المهام والواجبات التابع لمديرية حماية الشخصيات وبعد ورود معلومات دقيقة ونصب كمين محكم في مدخل مدينة الموصل ( دورة بغداد ) ، تتمكن من القبض على المتهم ( س ع ع س ) المشترك بجريمة قتل ( سوق مريدي ) والصادر بحقه امر قبض وفق المادة ٤٠٥ ق ع من محكمة تحقيق مدينة الصدر ،

تم القبض عليه في منطقة حي الصمود ( دورة بغداد ) في الجانب الايمن لمدينة الموصل .