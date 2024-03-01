وزير الدفاع يصل الطارمية ويأمر بفتح تحقيق عن تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش

2024-03-01 16:42:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة (1 آذار 2024)، بوصول وزير الدفاع ثابت العباسي الى قضاء الطارمية شمال بغداد، فيما اشار الى أن الاخير أمر بفتح تحقيق بحادثة تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "وزير الدفاع ثابت العباسي، وصل قضاء الطارمية، قاطع فق 6 ".

واشار الى أن " العباسي أمر بفتح تحقيق حول حادثة تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش والتي أدت الى استشهاد جندي واصابة 4 منتسبين".

وفي وقت سابق من اليوم، فرضت القوات الامنية طوقاً امنياً، لتفتيش مناطق واسعة في منطقة السلمان بقضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد بعد انفجار عبوة ناسفة على احدى دوريات الجيش.

وقال مصدر امني لـ "بغداد اليوم"، إن "القوات الأمنية فرضت طوقاً أمنياً وشرعت بعملية تفتيش واسعة في منطقة السلمان بقضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، بعد انفجار عبوة ناسفة على قوة من الفوج الثاني لواء المشاة ٢٥ الفرقة السادسة ضمن قاطع عمليات بغداد".

واوضح ان "الانفجار ادى الى استشهاد جندي وإصابة ٤ آخرين ".