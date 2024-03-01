"طقوس الحطب".. عرض عراقي في إنطلاق مهرجان مسرحي في مصر الليلة

2024-03-01 16:48:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

يشهد مهرجان مسرح الجنوب بقنا إحدى محافظات جنوب الصعيد في مصر، العرض العراقي "طقوس الحطب" مساء اليوم الجمعة (1 آذار 2024).

وتنطلق مساء اليوم، فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، والذي تنظمه مؤسسة "س" للثقافة والإبداع برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري في قصر ثقافة قنا.

ويشهد حفل الافتتاح عرض أوبريت غنائي استعراضي للمخرج محمد مصطفى، بمشاركة فرقة قنا للفنون الفنية والاستعراضية، بقيادة أحمد فؤاد، ويليه العرض العراقي "طقوس الحطب" من إخراج نشأت مبارك، والذي تم اختياره كعرض افتتاج ضمن احتفاء الدورة الثامنة من المهرجان بالمسرح العراقي.

وتستمر فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب حتى 6 مارس آذار الجاري، بمشاركة 13 عرضًا تتنافس فيالمسابقة الرسمية، وتمثل 11 دولة، وهي مصر، العراق، الأردن، تونس، الجزائر، ليبيا، فلسطين، المغرب، البحرين، سلطنة عمان، وإسبانيا.

ويضم برنامج العروض خارج المسابقة الرسمية، 4 مسرحيات من مصر، تونس، رومانيا، والهند، وفي برنامج عروض مسرح الشارع والفضاءات المفتوحة يعرض 3 مسرحيات من مصر والعراق، والسودان، وفى برنامج مسرح الطفل يشارك 3 عروض من مصر، وفى برنامج مسرح الحكي، تم اختيار عرض واحد من فلسطين "سرديات فلسطينية"، وضمن فعاليات المهرجان يقام برنامج تنمية القرية والذى يشمل عروض الحكي، ومسرح العرائس والمكتبة المتنقلة، وعروض المهرج.

ويقدم المهرجان ثمانية إصدارات مسرحية متنوعة بالتعاون مع دار حابي للنشر، بدورته الثامنة، كما ينظم 10 ورش تدريبية خلال فعاليات الدورة الثامنة، يستضيف إدارة المهرجان من خلالها 70 شاب من الأقاليم المختلفة لحضور الورش التدريبية مجانًا في قنا، ويكرم المهرجان شخصيات ورموز مسرحية مصرية وعربية وأجنبية..

وتقام الدورة الثامنة لمهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب تحت رعاية وزارتي الثقافة، والشباب والرياضة، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.