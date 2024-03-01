بالوثيقة.. إجابة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن سلم الرواتب لموظفي الدولة

2024-03-01 16:48:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء، توضيحاً بشأن سلم الرواتب لموظفي الدولة.

وبحسب وثيقة صادرة من الامانة بتاريخ 16 من شهر شباط الماضي وحصلت عليها "بغداد اليوم"، فأنه "لم تجر المصادقة النهائية على توصيات اللجنة المعنية بالنظر في التفاوت في سلم الرواتب بين موظفي الدولة والقطاع العام، وسيجري اطلاع الجهات المعنية بنتائج عمل اللجنة بعد المصادقة على توصياتها أصوليا".

أدناه نص الوثيقة:











