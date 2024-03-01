مصرع العشرات في حريق ببنغلادش

2024-03-01 17:06:13 - المصدر: قناة الثامنة

لقي العشرات مصرعهم ونقل عشرات اخرون الى المستشفى اثر حريق اندلع في مطعم بالعاصمة البنغلادشية دكا. وأعلن رجال الإطفاء في بنغلادش خلال مؤتمر صحفي، ان ثغرات أمنية تسببت في تفاقم الحريق الذي اندلع بالأمس في مطعم شعبي يقع أسفل مبنى من سبعة طوابق يضم مطاعم أخرى في حيّ بايلي رود الراقي في العاصمة دكا وامتد إلى أحد المباني، ما أسفر عن مصرع 46 شخصا على الأقل وإصابة العشرات نقلوا إلى المستشفى وهم في حالة حرجة. وقال مدير عمليات الإطفاء رضا الكريم في تصريح صحفي إن النيران اشتدت مع انفجار اسطوانات غاز مخزنة بأعداد كبيرة غير مطابقة لمعايير السلامة في السلالم