2024-03-01 17:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وصل رئيس الجمهورية، عبداللطيف جمال رشيد، اليوم الجمعة، الجزائر للمشاركة في القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز. وذكر بيان لرئاسة الجمهورية وتلقته ايرث نيوز، ان “الرئيس وصل الجزائر للمشاركة في القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)”.

ظهرت المقالة رشيد يصل الجزائر للمشاركة في القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز أولاً على ايرث نيوز.