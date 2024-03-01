2024-03-01 17:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في البيت الأبيض، مساء يوم الخميس 29 شباط (فبراير) 2024، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان. وفي مستهل الاجتماع، نقل مستشار الأمن القومي الأمريكي تحيات الرئيس جو بايدن إلى الرئيس بارزاني ورئيس الحكومة، كما جدد دعم البيت الأبيض لكوردستان قوية، وللحقوق الدستورية لشعبها. وأشاد مستشار الأمن القومي […]

ظهرت المقالة بارزاني يبحث امن الاقليم واستحقاقاته المالية في أميركا أولاً على ايرث نيوز.