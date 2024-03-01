رئيس الجمهورية يصل الجزائر

2024-03-01 17:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واعوصل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الجمعة، إلى الجزائر.وقال بيان لرئاسة الجمهورية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، وصل الجزائر للمشاركة في القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)".وكان رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، قد توجه اليوم الجمعة، إلى الجزائر للمشاركة في القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF).