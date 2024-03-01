2024-03-01 18:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكد وزير البيئة، نزار ئاميدي، اليوم الجمعة، على الاهتمام الكبير التي تبديه الحكومة العراقية لقطاع البيئة والذي أصبح احد أولويات العمل الحكومي. وذكر بيان للوزارة وتلقته ايرث نيوز “جاء ذلك خلال لقاء ئاميدي المديرة التنفيذية لبرنامج الامم المتحدة للبيئة السيدة انكر اندرسون في مقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي / كينيا وعلى […]

ظهرت المقالة ئاميدي يؤكد على الاهتمام الكبير التي تبديه الحكومة العراقية لقطاع البيئة أولاً على ايرث نيوز.