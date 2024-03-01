تعميم برقية" العودة الطوعية" لأكثر من 20 قرية في ديالى

2024-03-01 18:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

كشف مدير ناحية العبارة (22 كم شمال شرق بعقوبة)، شاكر التميمي، اليوم الجمعة (1 آذار 2024)، عن تعميم برقية "العودة الطوعية" لأكثر من 20 قرية في محافظة ديالى وللمرة الثانية.

وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" قرى العبارة تشهد استقرارا امنيا ولم تسجل اي خروقات طيلة اشهر، وسط جهود حكومية عبر لجان لحل كافة الاشكاليات التي خلقتها مرحلة الاضطرابات الامنية بعد 2006".

واشار الى أنه "تم تعميم برقية العودة الطوعية لكل الاسر المهجرة والنازحة في اكثر من 20 قرية في العبارة للمرة الثانية وهي حرة في العودة في اي لحظة"، لافتا الى أن" الاستقرار الامني عامل مهم في استعادة تلك القرى وضعها الطبيعي بعد سنوات صعبة".

واوضح أن" عودة الاسر يحمل 3 ايجابيات ابزرها اعادة مسك الارض واحياء البساتين وانهاء مأساة انسانية لآلاف الاسر التي اضطرت للنزوح الى مناطق اخرى".

وفي (13 شباط 2024)، اعلن مكتب الهجرة والمهجرين في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، اغلاق ملف نحو 27 الف اسرة نازحة بعد 2014، بين عودة او اندماج، فيما تبقى اكثر من 3 الاف اسرة.

وقال مدير المكتب علي غازي اغا في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "بعد احداث حزيران 2014 نزحت قرابة 30 الف اسرة الى خانقين ونواحيها الاربعة في اكبر موجة نزوح بشرية في التاريخ الحديث مع سقوط عدة مدن في قبضة التنظيم المتطرف"، مبينا أنه "بعد تحرير المدن وعودة الاوضاع الامنية المستقرة الى وضعها الطبيعي عادت 24 الف اسرة وتم اغلاق ملف العودة بشكل رسمي فيما تبقى 6 الاف اسرة بينها 2600 اسرة قررت البقاء في المناطق التي نزحت اليها من خلال مبدأ الاندماج المجتمعي وتم حسم خياراتها بشكل رسمي".

واكد بشأن ما تبقى من الاسر النازحة انه " لاتزال الجهات المسؤولة تسعى الى بيان خياراتها سواء بالعودة واغلاق ملف نزوحها او الاندماج وهو خيارها في نهاية المطاف".