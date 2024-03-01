"عراك" بين ناديين في كركوك يتسبب باصابة 15 لاعبا ومطالبات بفتح تحقيق (فيديو)

2024-03-01 19:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حمّلت ممثلية اللجنة الاولمبية الرياضية في كركوك، يوم الجمعة، نادي كويه مسؤولية الاعتداء على لاعبي نادي خاك الكركوكي، بعد انتهاء مباراتهما بالتعادل بهدف لكل منهما، وتسبب عن هجوم جمهور وبعض لاعبي نادي كويه باصابة 15 لاعبا بينهم مدرب الفريق واعضاء الهيئة الادارية ضمن دوري الدرجة الاولى الكوردستاني.

وقال رئيس ممثلية اللجنة في كركوك حربي خالد، لوكالة شفق نيوز، إن"نادي خاك ممثل كرة كركوك ضمن الدرجة الاولى كان في مباراة ضمن دوري الدرجة الاولى ولعب مباراته مع نادي كويه في قضاء كويسنجق، عصر اليوم، وبعد انتهاء مباراة الفريقين بالتعادل الايجابي هدف لكل منهما، حيث قام جمهور ولاعبي نادي كويه بالاعتداء على لاعبي ومدرب واعضاء نادي خاك".

وأشار الى أن "بعد انتهاء المباراة هاجم جمهور ولاعبي فريق كويه على لاعبينا وتم وضعهم في غرفة وحجزهم لاكثر من ساعتين والاعتداء عليهم واسفر عنها اصابة 15 لاعبا ومدرب الفريق دارا عبدالله واخرين".

وطالب خالد اتحاد الكرة الكوردستاني بـ"فتح تحقيق عاجل بالاعتداء وتقديم المعتدين الى الجهات الامنية بسبب قيامهم بالاعتداء على لاعبي نادي خاك وهذا بعيد عن اخلاق الجمهور".