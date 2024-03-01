اعلام رئيس هيئة الحشد يوضح ملابسات "اللقاء بعلي حاتم السليمان"

2024-03-01 20:24:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أوضح اعلام رئيس هيئة الحشد الشعبي (فالح الفياض) اليوم الجمعة (1 آذار 2024) ملابسات لقاء الفياض بـ"علي حاتم السليمان" في محافظة الأنبار.

ويشير بيان اعلام رئيس الهيئة تلقته "بغداد اليوم"، الى ان الفياض "زار منزل الشيخ رعد سليمان وكان موجود اثناء الاستقبال المدعو (علي حاتم سليمان) أحد وجهاء عشيرته ولم يكن مخطط لوجوده اثناء اللقاء، مع العلم كنا وما زلنا مع القضاء العراقي العادل فاذا كان هنالك من يدعي أن أحدهم متهم بالإرهاب فليقدم دليل على ذلك".

وتداولت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل صوراً تجمع الفياض والسليمان خلال زيارة الأول الى الأنبار.







