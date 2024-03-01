القبض على متهمين ومخالفين ومصادرة أسلحة واعتـده غير مرخصة في البصرة

2024-03-01 20:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على متهمين ومخالفين ومصادرة أسلحة واعتـده غير مرخصة في المحافظة.وقال بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن" مفارز شرطة محافظة البصرة نفذت عملية أمنية استباقية لملاحقة الخارجين عن القانون والبحث عن المطلوبين للقضاء، والأسلحة غير المرخصة في المحافظة".وأضاف البيان، أنه" ضمن العمليات الاستباقية نفذت قوة مشتركة من مديرية شرطة شمال البصرة، وأفواج طوارئ شرطة البصرة، وقيادة العمليات، والاستخبارات، والمتفجرات، و الـK9، وحماية المنشآت (المفتشات)، ومركز شرطة كرمة علي، عمليات تفتيش دقيق للمنازل، والأشخاص، أسفرت عن إلقاء القبض على متهمين، ومخالفين، ومصادرة أسلحة، واعتـده غير مرخصة".