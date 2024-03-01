بعد استبعاد المدير الجدلي.. البصرة تستعد لمعيار جديد لاختيار مدير صحتها

2024-03-01 20:42:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف نائب عن محافظة البصرة، اليوم الجمعة (1 آذار 2024) عن موافقة وزارة الصحة على استبدال مدير دائرة الصحة في المحافظة.

وقال عدي عواد في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "نثمن الاستجابة السريعة من قبل وزير الصحة لتغيير مدير صحة البصرة الفاشل، وطلب ترشيح ثلاث شخصيات من مجلس المحافظة وهذا هو الاجراء الصحيح".

وجدد عواد "دعوته لنقابة الأطباء لترشيح شخصيات كفوءة لمجلس المحافظة ليتمكنوا من اختيار ثلاثة منهم".

وأضاف النائب البصري "لا نسمح بترشيح أي شخصية حزبية او عليها شبهات وحان الوقت لإبعاد المديريات والدوائر من الحزبية والمحسوبية والعشائرية" على حد تعبيره.

وكان رئيس مجلس محافظة البصرة خلف لفتة البدران، كشف في وقت سابق اليوم الجمعة، عن فتح باب الترشيح لمنصب مدير صحة المحافظة، مبينا انه تم توجيه كتاب الى المحافظ أسعد العيداني بفتح باب الترشيح للمنصب.

وقال البدران لـ "بغداد اليوم"، ان "مجلس المحافظ سيقوم بعد الترشيح باختيار مدير جديد للصحة"، مشيرا الى ان "هذه الدائرة المهمة المرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطنين لا بد ان يتم ادارتها وفق معايير عديدة".

وأكد البدران، ان "المواطن البصري يجب ان يتمتع بخدمات طبية كبيرة توازي حجم ما تعطيه المحافظة من حقوق".

يشار الى ان وزارة الصحة طالبت بحسب وثيقة تلقتها "بغداد اليوم"، مجلس محافظة البصرة بترشيح 3 أسماء لشغل منصب مدير صحة المحافظة.