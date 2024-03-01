2024-03-01 21:00:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ هنأ وزير العمل الشؤون الاجتماعية، احمد الاسدي، اليوم الجمعة، بعيد المعلم، لافتا الى ان المعلم العراقي الذي عاش في بلاد مابين النهرين هو النهر الثالث. وذكر الاسدي في بيان تلقته ايرث نيوز، “(كادَ المُعَلِّمُ أَن يَكونَ رَسولا) بهذا النص الذي خلّد دور المعلم ووضعه في المكان الذي يوضع فيه الرسل ، يسرني ان […]

ظهرت المقالة الاسدي مهنئا بعيد المعلم: النهر الثالث في بلاد مابين النهرين أولاً على ايرث نيوز.