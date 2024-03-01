2024-03-01 21:00:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعلن وزير العمل أحمد الأسدي، اليوم الجمعة، عن وضع برنامج يخص إكمال عملية البحث الاجتماعي، وفيما حدد الفئات المشمولة بالضمانين الإجباري والاختياري، أكد إطلاق حملات تفتيش لتطبيق قانون الضمان وكذلك قرار تشغيل 50% من العمالة العراقية في المشاريع والشركات الأجنبية. وقال الأسدي إن “الوزارة أكملت خلال 14 شهراً كل ما مثبت ويخص عملها في البرنامج […]

ظهرت المقالة ثورة الرعاية الاجتماعية.. أحمد الأسدي يتحدث عن تحولات جديدة أولاً على ايرث نيوز.