رسميا.. السعودية تطلق حملة استضافة كأس العالم 2034

2024-03-01 21:12:03 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إطلاق حملته لاستضافة كأس العالم لأول مرة في عام 2034.وكشف الاتحاد السعودي، عن الهوية الرسمية وشعار الحملة والموقع الإلكتروني، وفيلم قصير يحتفل بكرة القدم في المملكة العربية السعودية وتحت شعار "معًا. ننمو".وقال ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: إن "سرد قصتنا الكروية للعالم له أهمية كبيرة، ونحن نؤمن بالنمو معًا، وهذا هو الوصف المثالي والبسيط لأسلوبنا في استضافة البطولة، في غضون 10 سنوات".وأضاف، أن" التقدم بطلب استضافة كأس العالم لكرة القدم، أصبح ممكنًا فقط بفضل التحول السريع الذي تتمتع به البلاد، لقد حققنا تقدمًا غير مسبوق في كرة القدم للرجال والسيدات، ويعد عرضنا بمثابة دعوة مفتوحة للعالم للانضمام إلينا في هذه الرحلة المثيرة".وختم: "وكما أثبتنا عندما استقبلنا أكثر من 100 جنسية في بطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023 في جدة، فإن المستقبل مشرق عندما ننمو معًا".ومن جانبه، قال حماد البلوي، رئيس ملف كأس العالم 2034 بالاتحاد السعودي: "هذه الحملة مدعومة بآمال وأحلام 32 مليون شخص في المملكة العربية السعودية".وأردف: "مسؤوليتنا هي تقديم أفضل عرض ممكن إلى FIFA، وجعل بلادنا فخورة، والوفاء بالثقة التي وضعتها علينا أكثر من 130 دولة، والاتحادات الأعضاء في جميع أنحاء العالم التي دعمت عرضنا".وأكد البلوى: "في ظل رؤية 2030 والدعم غير المشروط من قيادة بلادنا، تساعد الرياضة في إطلاق شغف وإمكانات شعبنا، وكما يقول شعار حملتنا، فإن عرض المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 يدور حول كوننا جزءًا من عائلة كرة قدم عالمية، حيث ينمو المشجعون واللاعبون والاتحادات معًا".