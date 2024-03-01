"بهدف وحيد".. كربلاء يتغلب على القاسم في دوري نجوم العراق

2024-03-01 22:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز فريق كربلاء على مضيفه القاسم، يوم الجمعة، بهدف وحيد دون مقابل ضمن منافسات الجولة 17 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة بين الفريقين على ملعب كربلاء الدولي عند الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل كربلاء الهدف الوحيد في المباراة عن طريق اللاعب علي صالح في الدقيقة 72.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف مهند قاسم حكم ساحة، ويساعده كل من احمد صباح كحكم مساعد أول، وأكرم اسماعيل كحكم مساعد ثاني، ومحمد صالح كحكم رابع، وسجاد خالد حكم "فار".