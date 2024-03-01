رئيس الوزراء يبارك فوز العراق بمنصب المدير العام لمعهد العالم العربي في باريس

2024-03-01 22:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبارك رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، اليوم الجمعة، فوز العراق بمنصب المدير العام لمعهد العالم العربي في باريس.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بارك فوز العراق بمنصب المدير العام لمعهد العالم العربي في العاصمة الفرنسية باريس، وتولي شوقي عبد الأمير هذا المنصب بعد أن نال ثقة مجلس سفراء الدول العربية المؤسسة للمعهد وبالإجماع".وأكد السوداني بحسب البيان، أن "فوز العراق بهذا المنصب يمثل استحقاقاً يجسد جهود الحكومة في الانفتاح على المحيط العربي والدولي، وسعيها لاستعادة العراق مكانته في مجالات الثقافة والعلوم".