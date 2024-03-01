نيجيرفان بارزاني يبحث مع الرئيس التركي تعزيز التعاون بين كوردستان وانقرة

2024-03-01 22:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الجمعة، مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان التعاون المشترك بين الاقليم وانقرة.

وكتب بارزاني في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (أكس) تويتر سابقا "يسعدني أن ألتقي بالرئيس رجب طيب أردوغان هذا المساء في أنطاليا".

واضاف رئيس اقليم كوردستان؛ "تبادلنا وجهات النظر حول آخر الأحداث، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق وإقليم كوردستان مع تركيا، وتعزيز الاستقرار الإقليمي".

وبحسب بيان رئاسي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الجانبين ناقشا احتمالات وعواقب الوضع المتوتر في المنطقة وتطورات الحرب في غزة، وأكدا أهمية بذل الجهود الشاملة والتعاون لحل القضايا سلميا من خلال الحوار والفرص الدبلوماسية.

وكانت التهديدات الإرهابية والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك موضوعا آخر للاجتماع، وفقا للبيان.

وأجرى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة، زيارة إلى تركيا للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وتنطلق أعمال المنتدى تحت شعار (إبراز الدبلوماسية في منع الأزمات)، برعاية رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، وحضور رؤساء دول ووزراء من أكثر من 100 دولة ويستمر المنتدى لمدة ثلاث ايام من 1 - 3 من شهر آذار/مارس الجاري.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان، إن الرئيس نيجيرفان بارزاني سيزور اليوم مدينة أنطاليا التركية لحضور المنتدى.

وأضاف البيان أن رئيس اقليم كوردستان سيعقد خلال المنتدى الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام عدة اجتماعات ولقاءات مع عدد من المشاركين ويناقش العلاقات والأوضاع في المنطقة بشكل عام.

ووفقا للبيان فإن المشاركين سيُناقشون موضوعات الحرب والإرهاب والهجرة و مخاطر وعواقب تغير المناخ والكوارث الطبيعية والعديد من القضايا الأخرى.