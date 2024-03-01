السوداني يبارك فوز العراق بمنصب مدير المعهد العربي في باريس

2024-03-01 22:30:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

بارك رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الجمعة (1 آذار 2024) فوز العراق بمنصب المدير العام لمعهد العالم العربي في العاصمة الفرنسية باريس.

وأكد السوداني بحسب بيان لمكتبه تلقته "بغداد اليوم"، أن "فوز العراق بهذا المنصب يمثل استحقاقاً يجسد جهود الحكومة في الانفتاح على المحيط العربي والدولي، وسعيها لاستعادة العراق مكانته في مجالات الثقافة والعلوم".

وتولي شوقي عبد الأمير هذا المنصب بعد أن نال ثقة مجلس سفراء الدول العربية المؤسسة للمعهد وبالإجماع.



