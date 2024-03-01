ThinkMarkets تعزز من تواجدها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحصولها على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية

2024-03-01 22:30:45 - المصدر: ThinkMarkets

قامت ThinkMarkets، مُقدم خدمات التداول الرائد لفئات الأصول المتعددة، بتوسيع تواجدها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالموافقة الرقابية التي حصلت عليها مؤخراً وحصولها على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية. ويسمح هذا الترخيص الجديد لشركة ThinkMarkets بضم العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة وتزويد قاعدة عملائها الجدد بإمكانية الوصول إلى منصة التداول المبتكرة ThinkTrader الخاصة بالشركة، وميزاتها وأدواتها المتطورة ومن ضمنها: مركز التوصيات Signal Centre وأداة استكشاف الترند TrendRisk Scanner وأداة اختبار الاستراتيجيات Traders’ Gym.

ويشكل الحصول على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية جزءا من استراتيجية زيادة التوسع العالمي لشركة ThinkMarkets، حيث حصلت الشركة مؤخرا أيضا على تراخيص في أسواق جديدة أخرى حول العالم، بما في ذلك وكالة الخدمات المالية اليابانية وهيئة الأسواق المالية النيوزيلندية.

وتعليقا على الترخيص الجديد لسلطة دبي للخدمات المالية، قال فايزان أنيس، المدير التنفيذي المشارك والمؤسس المشارك لشركة ThinkMarkets "نحن سعداء بحصولنا على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية. وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوقا عالية النمو، وستمكننا هذه الرخصة الجديدة الآن من ضم عملاء جدد من هذه المنطقة بطريقة منظمة وآمنة. في ThinkMarkets، نبحث دائما عن طرق لمنح عملائنا تجربة تداول استثنائية مع منصة التداول الخاصة بنا ThinkTrader والاختيار من بين آلاف الأدوات المالية حيث أن الرقابة والتنظيم هي مكونات رئيسية لتحقيق ذلك. وسيساعد ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية الجديد على تقديم خدمة أفضل لقاعدة عملائنا، مع المساعدة أيضا في توسيع تواجد ThinkMarkets في أسواق استراتيجية جديدة في المنطقة".

مع هذا التوسع الاستراتيجي، تؤكد ThinkMarkets من جديد التزامها بتوسيع نطاق تواجدها العالمي وتعزيز إمكانية حصول العملاء من جميع أنحاء العالم على خدمات التداول المتميزة. وبينما تواصل ThinkMarkets التعامل مع تعقيدات الأسواق العالمية، فإنها مستمرة في التركيز على وضع معايير جديدة للتميز في ساحة تقديم خدمات الأصول المتعددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.

نبذة عن ThinkMarkets

ThinkMarkets هي شركة وساطة عالمية تعمل عبر الإنترنت تخضع للعديد من الجهات التنظيمية تأسست في عام 2010 وتقدم للعملاء وصولا سريعا وسهلا إلى أكثر من 4,000 أداة تداول من نوع عقود الفروقات عبر أسواق العملات الأجنبية والمؤشرات والسلع والأسهم والمزيد. وتمتلك ThinkMarkets مكاتب في لندن وملبورن وطوكيو ومراكز في دول آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وجنوب إفريقيا. كما أنها تعمل بالعديد من التراخيص المالية في جميع أنحاء العالم وتقدم بعضاً من منصات التداول الأكثر شهرة في الصناعة ، ومن ضمنهم منصتها الحائزة على جوائز ThinkTrader. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع ThinkMarkets الإلكتروني.

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