السوداني: فوز العراق بمنصب المدير العام لمعهد العالم العربي هو استعادة مكانته في مجالات الثقافة

2024-03-01 22:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ بارك رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، فوز العراق بمنصب المدير العام لمعهد العالم العربي، معتبرا استعادة مكانته في مجالات الثقافة. وذكر بيان لمكتبه الاعلامي وتلقته ايرث نيوز، “يبارك رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني فوز العراق بمنصب المدير العام لمعهد العالم العربي في العاصمة الفرنسية باريس، وتولي السيد شوقي […]

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