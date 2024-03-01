2024-03-01 22:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت وزارة الداخلية ، اليوم الجمعة، استمرار حملاتها ضد جرائم المضاربة بسعر الصرف وتزييف العملة واحتكار السلع. وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا إن” الحملات التي تقوم بها مفارز الجريمة المنظمة فيما يتعلق بالعملات الاجنبية واحتكار السلع تتمحور في اتجاهين الاول هو ضبط الجهات او المحلات او الأشخاص المخالفين للقوانين […]

ظهرت المقالة تعليق جديد من الداخلية بشأن المتضاربين أولاً على ايرث نيوز.