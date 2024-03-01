كربلاء يهزم القاسم بهدف نظيف دوري النجوم

2024-03-01 23:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعفاز فريق كربلاء على مضيفه القاسم، بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت مساء اليوم على ملعب كربلاء الدولي من ضمن منافسات الجولة 17 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل كربلاء الهدف الوحيد في المباراة عن طريق اللاعب علي صالح في الدقيقة 72.وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف مهند قاسم حكم ساحة، ويساعده كل من احمد صباح كحكم مساعد أول، وأكرم اسماعيل كحكم مساعد ثاني، ومحمد صالح كحكم رابع، وسجاد خالد حكم "فار".