الكهرباء يعمق جراحات نفط الوسط بثلاثية نظيفة بدوري نجوم العراق

2024-03-01 23:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق فريق الكهرباء اليوم الجمعة، فوزا كبيراً على ضيفه فريق نفط الوسط بنتيجة 3-0 ضمن منافسات الجولة 17 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

جرت المباراة على ملعب الزوراء عند الساعة التاسعة مساءً.

انتهى الشوط الاول بتقدم فريق الكهرباء بهدف واحد دون رد لنفط الوسط جاء هدف الكهرباء من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب مهيمن سليم في الدقيقة 35 .

وفي الشوط الثاني أضاف الكهرباء هدفه الثاني عن طريق اللاعب رفيق امينو في 52 ، واضاع نفط الوسط ركلة جزاء بعد أن أخفق اللاعب علي ماجد في تنفيذها في الدقيقة 60 من عمر اللقاء وفي الدقيقة 85 سجل الكهرباء هدفه الثالث عن طريق مهيمن سليم.