مسرور بارزاني يبحث مع مسؤول في الخزانة الامريكية إصلاح النظام المالي والمصرفي في كوردستان

2024-03-01 23:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم الجمعة، مع وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون، إصلاح النظام المالي والقطاع المصرفي.

وذكر بيان لرئاسة ورد لوكالة شفق نيوز، ان "بارزاني اجتمع مع وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن تعزيز العلاقات الثنائية، وسبل دعم الإصلاحات التي تنفذها حكومة إقليم كوردستان في إطار التشكيلة الوزارية التاسعة".

وأضاف البيان أن "الجانبين ناقشا إصلاح النظام المالي، والقطاع المصرفي، بالإضافة إلى مناقشة مشروع (حسابي) والتحول الرقمي للخدمات العامة".