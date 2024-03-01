الطيران العراقي يدمر وكرا للارهابيين في وادي الشاي بكركوك

2024-03-01 23:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دمرت طائرات F16 العراقية يوم الجمعة، احد اوكار داعش في وادي الشاي بمحافظة كركوك.

وذكر بيان لخلية الاعلام الامني ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، دكت طائرات F_16 وكراً للإرهابيين كانت بداخله عناصر من عصابات داعش، في وادي الشاي ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك".

واضاف "إذ تم تدمير الوكر بالكامل، وقتل المجموعة الإرهابية بداخله وتدمير الاسلحة والاعتدة والمواد التي فيه".