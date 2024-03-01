2024-03-01 23:30:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اجتمع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة (1 آذار 2024)، مع وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس حكومة الإقليم في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "بارزاني، اجتمع مع نيلسون، وتبادل الجانبين وجهات النظر بشأن تعزيز العلاقات الثنائية".

واضاف، ان "الاجتماع، ناقش سبل دعم الإصلاحات التي تنفذها حكومة إقليم كردستان في إطار التشكيلة الوزارية التاسعة، ولا سيّما فيما يتعلق بإصلاح النظام المالي، والقطاع المصرفي، بالإضافة إلى مناقشة مشروع (حسابي) والتحول الرقمي للخدمات العامة".