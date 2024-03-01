حصيلة الضربة الجوية لوكر داعش في وادي الشاي

2024-03-01 23:36:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني/ مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة (1 اذار 2024)، مقتل (3) من عناصر داعش في احد الاوكار ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك بطائرات F_16.

وقالت الخلية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "بعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، دكت طائرات F_16 وكراً للإرهابيين كانت بداخله عناصر من عصابات داعش، في وادي الشاي ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك".

واضافت، انه "تم تدمير الوكر بالكامل، وقتل المجموعة الإرهابية (3) بداخله وتدمير الاسلحة والاعتدة والمواد التي فيه".