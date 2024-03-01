2024-03-01 23:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ التقى مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الجمعة وعلى هامش مؤتمر أنطاليا الدبلوماسي، وزير الدولة مستشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وذكر بيان لمكتب الاعرجي وتلقته ايرث نيوز “شهد اللقاء استعراض مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، فضلا عن بحث تمتين العلاقات الأخوية بين العراق ودولة الإمارات العربية المتحدة”. وأكد […]

ظهرت المقالة الاعرجي يؤكد حرص الحكومة على إدامة وتعزيز العلاقات بين العراق والامارات أولاً على ايرث نيوز.