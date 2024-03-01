2024-03-01 23:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين، مساء اليوم الجمعة، أنها قصفت عسقلان ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية مكثفة. “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين، مساء اليوم الجمعة، أنها قصفت عسقلان ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية مكثفة. وفي بيان لها، قالت “سرايا القدس”: “تاسعة البهاء حاضرة.. قصفنا عسقلان ومغتصبات غلاف […]

ظهرت المقالة “سرايا القدس”: قصفنا عسقلان ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية مكثفة أولاً على ايرث نيوز.