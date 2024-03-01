2024-03-01 23:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت خلية الاعلام الامني، يوم الجمعة، ان طائرات F_16 دمرت عناصر داعش في احد الاوكار ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك. وذكر بيان للخلية وتلقته ايرث نيوز “بعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، دكت طائرات F_16 وكراً للإرهابيين كانت بداخله عناصر من […]

ظهرت المقالة الطائرات العراقية تدمر وكرا لداعش في كركوك أولاً على ايرث نيوز.