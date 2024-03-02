2024-03-02 00:00:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رغم كبر عمره الذي تجاوز الـ80 عاما، منها 50 عاماً قضاها في تحرير الاخبار في وكالة واع قبل عام 2003 ومراسل لصحف محلية متعددة، ويعتبر الأب الروحي للصحفيين في كركوك، ويمارس مهامه النقابية منذ الساعة الثامنة صباحا حتى انتهاء وقت الدوام الرسمي، يقف رئيس فرع نقابة الصحفيين العراقيين في كركوك عباس احمد البياتي، هو ومجموعة من زملائه الصحفيين في الشارع الواقع أمام مبنى المحافظة لغرض نصب خيمة اعتصامهم لمطالبة ادارة محافظة كركوك وكذلك بلدية المحافظة بحقوقهم.

وبين ظلم الحكومات المحلية، يبحث البياتي ورفاقه عن من يوصل صوتهم الذي بات لا يسمع إلا بينهم، إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالتدخل لحل قضيتهم وارسال موضوعهم إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأطول مراجعات لقضيتهم مع الدوائر لتخصيص قطعة أرض تأويهم.

"بين هاتين الدائرتين نبحث عن حقوق الصحفيين من جميع المكونات عرب كورد وتركمان ومسيحيين هذه الشريحة التي خدمت محافظة كركوك بكل إخلاص ولم يعرف عنهم الا المهنية والتفاني في دعم السلم الأهلي والمجتمعي نقلوا كل شيء يهم المواطن وكانوا حجر الزاوية في دعم الحكومات المحلية"، يقول البياتي.

ويضيف البياتي، في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "قضية صحفيو كركوك بات الحديث فيها مخجل والله، لاننا نستحي حين نتحدث عن ابسط حق من حقوق المواطنة ولا يريد صحفيو كركوك قصور وارقام وارصدة في البنوك بقدر حاجتهم الى سقف يحمي فيها الصحفي نفسه وعائلته".

مناشدة السوداني

ويشير البياتي إلى أن "فرع كركوك لنقابة الصحفيين وعندما كان رئيس الوزراء نوري المالكي وبكتاب صريح موجه لجميع الادارات المحلية بتوزيع اراضي للصحفيين ولكن كركوك دائما خارج الصلاحيات بحجج واهية بانه هناك نزاع ومشاكل بين مكونات وصحفيو كركوك وحجج بات الجميع يعرفها وهي لا تغني ولا تشبع من جوع".

ويناشد البياتي "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى لقاء صحفيو كركوك والاستماع لهم على الرغم توجيه العديد من المناشدات لرئيس الحكومة ولكن لم نجد أي حل لقضية توزيع الأراضي على الصحفيين فقط في كركوك لا يوجد أي أراضي للصحفيين فيها".

من جهته يقول الصحفي الكوردي ازي جوهر، لوكالة شفق نيوز، إن "توزيع الاراضي للصحفيين من جميع المكونات هي حق وجزء من حقوقهم وعوائلهم قامت نقابة الصحفيين فرع كركوك بكمال كافة المراجعات ولكن نذهب لمحافظة كركوك يقولون حقكم عند اللدية ونراجع للبلدية يقولون حقكم في لجنة القرار (419) التي تقوم بتوزيع الأراضي على الموظفين في الدوائر الحكومية".

ويؤكد أن "أكثر من 100 اجتماع عقدته النقابة وأجرت لقاءً مع وكيل وزير الاعمار والبلديات متين الجادرجي ووافق وزير الاعمار بنكين ريكاني على كتاب توزيع الأراضي ولكن يبدو أن الانتخابات انتهت ولكن أراضينا لن نسكت عنها حتى نيل الحقوق".

19 عاماً من المراجعة

ويقول عضو نقابة الصحفيين العراقيين فرع كركوك سمير عبدالله ، لوكالة شفق نيوز، إن "19 عاما لم ينل أي صحفي حقه بسبب حجج واهية وضحك على الذقون 200 كتاب ملف كبير لو عرضناه على موسوعة غينيس سندخل التاريخ في أطول مراجعات لدوائر الدولة في كركوك".

ويضيف أن "الصحفيين في كركوك منذ عام 2004 ولغاية عام 2024 ينقلون اخبار كركوك بكل مهنية واليوم هم يبحثون لشخص ينقل معاناتهم ادارة كركوك كانت قد خصصت لنا بحدود 150 قطعة بالاتفاق مع بلدية كركوك وبموافقة وزير الاعمار والبلديات وهي ضمن مقاطعة الصيادة جنوب كركوك وضمن 1200 قطعة أرض خصصت لأستاذة جامعة كركوك حيث أجرت اللجنة قرعة الاستاذة ووزعت الأراضي عليهم، وتقول لا يوجد أي أراضي للصحفيين في هذه المنطقة".

ويشير إلى أن "إدارة كركوك وزعت 12 ألف قطعة بكل سهولة ولكنها تضع قوانين وعراقيل أمام حسم الملف ولا نعلم متى وكيف سيحل هذا الملف ونناشد رئيس الوزراء ان يسمع صوتنا".

من جهته يقول المعاون الفني لمحافظ كركوك علي حمادي، لوكالة شفق نيوز، أن "صحفيو كركوك شريحة مهمة ونحن ندعم ان يكون لهم اراضي وهناك لجنة القرار 419 تعمل على تخصيصات الأراضي وهناك ضوابط يخضع لها الصحفيين ولابد أن يكون شمولهم وفق نسب وعلى وجبات خلال الفترة المقبلة".