وزير الخارجية يبحث الاستعدادات لزيارة رئيس الوزراء إلى ماليزيا

2024-03-02 00:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، مع وزير التعليم الماليزي زامبري عبد القادر، الاستعدادات لزيارة رئيس الوزراء المرتقبة إلى ماليزيا.وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، التقى وزير التعليم الماليزي زامبري عبد القادر، يوم الجمعة على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وخاصةً التعليمية منها".وأشار الوزير، بحسب البيان، إلى "ضرورة تقديم الدعم والاهتمام للطلاب العراقيين في الجامعات الماليزية، ومناقشة تقديم الجانب الماليزي دورات تدريبية للكادر الدبلوماسي العراقي، فضلاً عن بحث الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية إلى كوالالمبور بناءً على الدعوة الموجهة لهما من نظيريهما في الحكومة الماليزية".وتابع البيان: "كما تم مناقشة الوضع الإقليمي والحرب على غزة، وأعرب الجانبان عن قلقهما العميق ازاء المأساة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني والتي أصبحت شأنا دولياً وإنسانياً للعالم اجمع وليست قضية الشرق الأوسط فحسب".