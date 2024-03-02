ذي قار تنهي يومها بنزاع مسلح وإنقاذ فتاة من "سلاح" الانتحار

2024-03-02 00:30:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بتسجيل عدة حوادث أمنية في المحافظة بينها أقدام فتاة على الانتحار جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مسلحين قاموا بشن هجوما مسلحا على منزل بناحية اور شرقي مدينة الناصرية، بسبب خلاف على أرض زراعية"، لافتا إلى أن "القوات الامنية فتحت تحقيقا بالحادث وباشرت بملاحقة الجناة".

وبين المصدر، ان "فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً اقدمت على الانتحار بواسطة سلاح بمنطقة ناري نوع مسدس، حيث قامت بضرب نفسها برصاصة في القلب، داخل منزلها بمنطقة حي الشهداء وسط قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار"، لافتا إلى أن "ذوي الفتاة تمكنوا من انقاذها ونقلها للمشفى لغرض تلقي العلاج، حيث تم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابسات ودوافع الانتحار".

وتابع المصدر، أن "حريقين ضربا منزلين في قضاءي الناصرية والإصلاح وتسببا بأضرار مادية جسيمة فيهما تقدر بعشرات الملايين"، مؤكدا أن "التحقيقات اثبتت ان اسباب حريق المنزلين كانتا بسبب تماس كهربائي".