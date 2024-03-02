2024-03-02 01:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

رفضت وزارة الدفاع الألمانية اليوم الجمعة، طلب وكالة “نوفوستي” للتعليق على تسجيل صوتي لضباط ألمان حول هجوم بصواريخ “توروس” على جسر القرم في روسيا. وقال المتحدث باسم الوزارة عندما طلب منه التعليق على صحة التسجيل المرفق بالطلب أو التحقق منه أو دحض صحته: “شكرا لكم على طلبكم المتكرر. ليس لدينا ما نضيفه إلى ردنا في […]

ظهرت المقالة الدفاع الألمانية ترفض التعليق على تسجيل صوتي لضباطها بشأن ضرب روسيا أولاً على ايرث نيوز.