فرايبورغ يفرض التعادل على بايرن ميونيخ

2024-03-02 04:12:03 - المصدر: واع

متابعة - واعسجل فرايبورغ هدفا قرب النهاية ليفرض التعادل 2-2 على ضيفه بايرن ميونيخ في افتتاح الجولة 24 من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم الجمعة.وأهدر فريق المدرب توماس توخيل، الذي رفع رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني، فرصة تقليص الفارق مع باير ليفركوزن متصدر الترتيب برصيد 61 نقطة والذي يواجه كولن الأحد.ورفع فرايبورغ رصيده إلى 30 نقطة في المركز التاسع.