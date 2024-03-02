الذهب يرتفع لأعلى مستوى في شهرين

2024-03-02 08:12:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في شهرين عند تسوية تعاملات نهاية الأسبوع وسجلت المكاسب الأسبوعية الثانية على التوالي، بعدما عززت بيانات اقتصادية أميركية آمال المستثمرين في أن يبدأ الفدرالي خفض الفائدة بحلول يونيو/ حزيران.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 2% إلى 2095.7 دولار للأونصة.

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، والدولار الأميركي بعد البيانات، مما جعل الذهب أكثر جذباً لحائزي العملات الأخرى.

وأظهرت البيانات الاقتصادية أن النشاط الصناعي الأميركي تراجع في فبراير / شباط، كما أظهرت بيانات منفصلة تباطؤ مؤشر التضخم المفضل للفدرالي عند أقل مستوى في حوالي 3 سنوات.

وقال رئيس استراتيجية السلع لدى TD Securities بارت ملك، إن الذهب شهد بعض الارتفاع إذ أن السوق مقتنع بأن الفدرالي سيتجه لتيسير السياسة النقدية بحلول منتصف هذا العام، بما يخفض تكلفة الفرصة البديلة بالنسبة للذهب.

وأضاف: خلال فترة من 3 إلى 4 أشهر، ستسجل الأسعار مستويات قياسية إذا تم الكشف عن بيانات اقتصادية ضعيفة، وأصبح الفدرالي الأميركي مقتنعاً بأنه مستعد لخفض الفائدة. كما تدعم المشتريات القوية من البنوك المركزية السوق حالياً.