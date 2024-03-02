2024-03-02 09:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الداخلية اليوم السبت، القبض على مسافرين بجوازات وفيز مزورة في مطار بغداد الدولي.وقال مصدر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قسم إقامة جوازات مطار بغداد الدولي تمكن وبناء على توجيهات وزير الداخلية من إلقاء القبض على مسافرين يرمون الخروج من العراق بجوازات وفيز مزورة ودخول أشخاص يحملون جوازات شبيهة لشخص مغاير".