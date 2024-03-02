كلوب يعلق على صدارة الريدز للبريميرليج

2024-03-02 09:12:03 - المصدر: واع

متابعة - واعقال مدرب ليفربول، يورجن كلوب، إن تصدر الريدز لترتيب فرق الدوري الإنكليزي دليل على قوته، لكنه يدرك جيداً أن الأمور قابلة للتغيير سريعاً.ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 60 نقطة، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، ونقطتين عن آرسنال صاحب المركز الثالث.واعترف كلوب بأن تحقيق الفريق للانتصارات كان هو السبيل الوحيد للبقاء في صدارة الترتيب، في ظل المطاردة المستمرة من المنافسين، كما أن الأمر بات صعباً بوجود العديد من الإصابات في قائمة الفريق.وقال كلوب: "نتقدم بنقطة واحدة على مانشستر سيتي، ونقطتين عن آرسنال، لكن ذلك لا يعني شيئاً".وتابع المدرب الألماني: "لقد كان الموقف مريحاً أكثر في الفريق منذ عامين، أتذكر أنه كان يمكننا إجراء تغييرات كبيرة بين البطولات".وأوضح: "لا يمكنك مقارنة ذلك حقاً بالوضع الحالي، لكن الفريق أظهر أن يمكنكه المنافسة والقتال وتحقيق الفوز بشيء ما".وأتم: "بعض الناس سيكونون سعداء بذلك، والآخرون سيقولون لك أنه ليس كافياً، نأمل في أن يكون موسماً ناجحاً".المصدر : كورة