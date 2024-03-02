ليفاندوفسكي يتفوق على ميسي ورونالدو في قائمة تاريخية

2024-03-02 09:12:03 - المصدر: واع

متابعة - واعكشفت إحصائية مثيرة عدم احتلال الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو صدارة قائمة الهدافين في الدوريات الأوروبية الـ(5) الكبرى على مدار العقد الأخير.وغادر الهداف التاريخي لكرة القدم الملاعب الأوروبية بنهاية عام 2022 برحيله عن مانشستر يونايتد صوب النصر السعودي.وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن رونالدو يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى بآخر 10 سنوات.وسجل البرتغالي 350 هدفا في 406 مباريات، ليأتي خلف غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجل 377 هدفا، لكنه خاض 52 مباراة أكثر من (الدون).وتكمن المفاجأة في صاحب الصدارة وهو البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، الذي سجل 407 أهداف في 478 مباراة.وفي المرتبة الرابعة، حل هاري كين مهاجم بايرن ميونخ، بتسجيله 309 أهداف في 453 مباراة، يليه الثنائي الفرنسي كيليان مبابي (271) وكريم بنزيما (257) هدفا.وجاء الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم مارسيليا، سابعا برصيد 256 هدفا في 430 مباراة، أكثر من المصري محمد صلاح بفارق 6 أهداف، رغم خوض الأخير 461 مباراة.بعد ذلك، يأتي لويس سواريز حيث سجل (241) هدفا في 388 مباراة، ثم شيرو إيموبيلي برصيد 239 هدفا في 409 مباريات.المصدر: كورة