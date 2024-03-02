“سي إن إن”: اكتشاف منطاد استطلاعي بالقرب من سواحل ألاسكا

2024-03-02 09:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أفادت شبكة “سي إن إن” الإعلامية الأمريكية نقلا عن مصادرها بأن صيادين اكتشفوا ما يعتقد أنه منطاد استطلاعي بالقرب من سواحل ولاية ألاسكا الأمريكية. وقالت مصادر مطلعة لـ “سي إن إن”، يوم الجمعة، إن الصيادين سيسلمون المنطاد لمكتب التحقيقات الفدرالي بعد وصولهم إلى ميناء خلال اليومين القادمين. وحسب المصادر، فإن الصيادين قدموا صور […]

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