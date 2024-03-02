2024-03-02 09:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إن واشنطن تسعى لتحقيق استقرار العلاقات بين حلف “الناتو” وروسيا في منطقة الأورو أطلسي، وجعل هذه العلاقات قابلة للتنبؤ بمستقبلها. وفي تعليقه على تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي أشار إلى وجود خطط أمريكية للحرب مع روسيا، أكد المتحدث الأمريكي أن “الناتو” تحالف دفاعي”. وأضاف: “واشنطن […]

ظهرت المقالة البنتاغون يعلق على تصريح لافروف بوجود خطط أمريكية للحرب مع روسيا أولاً على ايرث نيوز.