2024-03-02 09:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشفت دراسة جديدة أن أعضاء الجسم تخضع لتغيرات منهجية كبيرة خلال فترات الصيام الطويلة عن الطعام. ويميل الملايين من الناس حول العالم إلى اتباع نظام الصيام عن الطعام لأغراض كثيرة، مثل الحصول على الفوائد الصحية وفقدان الوزن. وأثناء الصيام، يغيّر الجسم مصدر ونوع الطاقة، فيتحول من السعرات الحرارية المستهلكة إلى استخدام مخزون الدهون […]

ظهرت المقالة طريقة استجابة الجسم خلال فترات الصيام الطويلة أولاً على ايرث نيوز.