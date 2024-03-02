2024-03-02 09:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، بأن العراق لم يتلق اتصالات من أي دولة غربية بشأن إرسال أسلحة لأوكرانيا. وقال حسين في مقابلة صحفية تابعتها ” ايرث نيوز”، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي”، الذي يعقد في تركيا: “على حد علمي، لم يتصل أحد بالجانب العراقي في هذا الصدد (حول مسألة إرسال أسلحة إلى أوكرانيا)”. […]

ظهرت المقالة الخارجية: العراق لم يتلقى اتصالات غربية لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا أولاً على ايرث نيوز.