القاسم يعلن استقالة مدربه ويجهز "البديل الطارئ"

2024-03-02 09:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن نادي القاسم لكرة القدم، يوم السبت، استقالة المدرب علي عبد الجبار، بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام كربلاء صمن منافسات الجولة 17 لدوري نجوم العراق.

وقال مدير المكتب الإعلامي للنادي، نوفل الجنابي، لوكالة شفق نيوز، إن الإدارة حالياً لا تفكر بتسمية مدرب بديل، لكنها "كلفت المدرب المساعد حسن هادي لتدريب الفريق وقيادته في المباراة المقبلة بدوري النجوم أمام نفط الوسط كمدرب طوارئ، لحين الاتفاق على مدرب بديل".

وأضاف الجنابي، أن "المدرب علي جبار رفض بعد لقاء القاسم وكربلاء، حضور المؤتمر الصحفي لمروره بوضع نفسي صعب جراء الخسارة وعدم رضاه على أداء اللاعبين داخل الملعب".

وأشار إلى أن "المدرب علي عبد الجبار مدرب كبير ويمتلك فكراً تدريبياً عال كما أن الفريق قدم مستوى جيداً في أغلب المباريات، إلا أن الحظ كان يقف ضدهما دائماً"، مبيناً أن جمهور القاسم لم يفرح منذ 15 جولة ولغاية الآن، رغم المستويات الجيدة التي يقدمها خلال الجولات السابقة".