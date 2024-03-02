شؤون المخدرات تعلن ضبط 63 كغم من مادة "الكبتاكون" في الانبار

2024-03-02 09:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم السبت (2 آذار 2024)، ضبط 63 كغم من مادة "الكبتاكون" المخدرة في محافظة الانبار.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مدير المخدرات والشؤون العقلية اللواء احمد الزركاني، أعلن ضبط 63 كيلو من حبوب الكبتاكون المخدرة في محافظة الانبار".

واضافت، أنه "بحسب المعلومات الواردة تم ضبط الحبوب داخل دار احد المطلوبين".